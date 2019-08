Palju õnne! Tanel Padar ja Lauren Villmann said lapsevanemateks 

Õhtulehele antud intervjuus on ta aga rääkinud järgmist: "Ma ei ole selles olukorras kunagi varem olnud ja ma saan tugineda ainult teiste kogemusele ning raamatutele, mida olen lugenud. Ma tahaksin kindlasti näha oma lapse sirgumist-kasvamist iga päev. Mitte nii, et ma saaksin temaga tuttavaks alles pärast gümnaasiumi lõpetamist, kui tuleb arutelu, kas minna ülikooli või tööle. Tahaksin olla lapsele selline isa, keda minul ei olnud."

Tanel tahab olla osaline nii oma lapse esimeses sõnas kui ka esimeses sammus. Kõigest muust kõnelemata. "Minu arvates on see loomulik, et vastutust ja kohustust, muresid ja rõõme saavad ema ning isa võrdselt jagada. Ma tahaksin seda, et ma olen kogu aeg olemas, pakkuda nii oma lapsele kui ka Laurenile."

"Kolmeraudses" rääkis mees aga, et oma lapsele ta muusikuametit ei sooviks. "Ma ei kahtle selles, et minu laps on kõige andekam ja ilusam maailmas, aga see ei pruugi nii minna. Kuulsin just eile, kuidas üks targem inimene teadis rääkida, et andekus käib üle põlve. Väike lootus on, et ta ei ole andekam, aga kui on, siis seda rõõmsam on. Miks mitte võiks laps hobina muusikaga tegeleda, aga ikkagi leian, et on olemas mõistlikumaid ameteid."

Mullu juulis kihlusid Lauren ja Tanel Como järve ääres. "Kui oled mitu kuud planeerinud, et teed seda 30. juunil... aga lihtsalt õige hetk otsustab saabuda mitu päeva varem... esitlen teile oma kihlatut," kirjutas Tanel pildi juures, kus nad Laureniga Itaalias poseerisid.

Tanel ja Lauren näitasid end esmakordselt koos avalikkuse ees üle-eelmise aasta novembris, kui nad käisid Saku suurhallis vaatamas Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepi tennisematši. Päev hiljem märkisid nad end ka Facebookis suhtes olevaks. Vaid paar kuud enne seda oli Tanel üle elanud skandaalse lahkumineku, kui tuli ilmsiks, et rokkari elukaaslane Kristel Mardisoo oli samal ajal abielus ettevõtja Andreas Metsamaaga.