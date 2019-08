Inimesed Harry Styles hammustas narkolaksu all endal keeleotsa ära Toimetas Triin Tael , täna, 10:57 Jaga: M

Harry Styles Foto: AFP/Scanpix

One Directioni staar Harry Styles tunnistab, et pruugib loomingulisuse turgutamiseks psühhedeelikume. Juhtunud on ka veriseid apsakaid.