Travolta andis MTV galal Taylor Swifti auhinna kogemata drag-artistile! 

Filmilegend kuulutas New Jerseys peetud galal koos Queen Latifah'ga, et aasta parima video auhinna pälvis Taylor Swifti "You Need To Calm Down". Swift tuli lavale koos videos esinevate drag-artistidega. Kuid Travoltal pole kas kõige parem silmanägemine või ei tea ta tõesti, kuidas Taylor välja näeb - "Pulp Fictioni" täht ulatas auhinna hoopis Jade Jolie nime all tegutsevale drag-staarile.