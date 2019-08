Varakult tööpõldu kündma! Väike Oliver hakkab raadiosaadet juhtima 

„Need kolm vinget ja laheda last – Gustav, Emili ja Oliver – on uued saatejuhid raadios Elmar,“ teatab raadio Facebookis. Saade stardib juba järgmise nädala kolmapäevast, kuid sel ei ole veel nime.

„Nagu näete, siis saatejuhid on meil juba olemas, aga saatele oleks vaja nime. Sul turgatas just mingi tore nimi pähe? Ole hea ja kirjuta see pildi alla kommentaaridesse. Laste sõna saab valiku puhul määravaks,“ ootavad nad kõiki nime pakkuma.