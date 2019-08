„PUUDUTA MIND“ 93. SAADE | Haldjamees Martin Kivisooga Muhu saare hiiepaikades 

"Puuduta mind" Muhu saarel - Tihuse talu peremees Martin Kivisoo; Anu Saagim; Sirje Presnal Foto: Robin Roots

"Olles kord juba metsa tulnud, tuleks meil ka metsavanale midagi ohverdada," selgitab Martin, kui oleme jõudnud salapärase seitsme tee ristumispaika. “Metsavana nimetatakse Eestimaal Tõniseks või Tõnniks. Kui toodi lihaohvrit, siis piisas ka väikesest lambavillatutist. Mina puistan teie pihku mõned viljaterad. Ohverdamine on lihtsalt meie oma mõtte juhtimiseks, et jõuaksime metsaga samale lainele. Ja meeles tasuks pidada, et metsavana on alati meist lääne pool ja ümber Soovikivi liigutakse alati päikesele vastassuunas.”