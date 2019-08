„Pipi“-filmide Annika vaevleb raha- ja tervisehädade küüsis 

Kunagine lapstäht on nördinud, et „Pipi“ filmid ja lelud toovad tänini kõvasti raha sisse, kuid tema pole 1970. aastatest saadik oma rolli pealt pennigi teeninud. „Näen end kogu aeg televisioonis ning mu nägu on pusledel ja mänguasjadel,“ kurtis Maria Persson Saksa väljaandele Stern. Maria mängis Pipi naabritüdrukut Annikat 1969. aastal eetrisse jõudnud 13osalises seriaalis ning järgmisel aastal valminud kahes filmis. Keegi ei aimanud, kui populaarseks need ekraniseeringud saavad. Maria toonane honorar oli umbkaudu 2000 eurot. „Kui mu vanemad esimese filmi järel raha juurde küsisid, ähvardas produktsioonifirma minu asemele teise näitleja võtta,“ vahendab Iltalehti väljaande Bunte artiklit.

HAIGE JA VAENE: Annika osatäitja Maria Persson 2018. aastal. Foto: Facebook / Maria Persson

Fännid kogusid „Pipi“ tähtedele annetusi

Osteoartriit on Maria põlves nii julma hävitustööd teinud, et liikumine on tema jaoks piin. Leevendust tooks operatsioon, kuid selleks pole tal raha. Raviraha taga seisab lisaks maolõikus. Rahamuresid on kurtnud ka Pipi osatäitja Inger Nilsson. Saksa fännid on „Pipi Pikksuka“ tähtede hüvanguks korraldanud ühisrahastuskampaania, mis on sisse toonud umbes 10 000 eurot, kirjutab Iltalehti. Maria lubab annetuste eest põlve ja mao korda teha. „Tahan olla paari aasta pärast täiesti uus Maria ja jälle hüpata, tantsida ja joosta.“

Pipi osatäitja Inger Nilsson on aastate jooksul rääkinud, et lapstäheks saamine oli ühtaegu õnnistus ja needus. Mullu kurtis näitlejanna Rootsi doksarjas „Svenska tv-historien“, et Astrid Lindgreni punapäine tegelane on varjutanud kogu ta karjääri. Täiskasvanueas on tal olnud raske rolle saada: Inger on kõigi silmis endiselt Pipi.

Pärast kooli lõpetamist astus Inger teatrikooli, kuid täiskasvanuna pole ta suutnud arvestatavat näitlejakarjääri teha. On olnud teatri- ja telerolle, viimati seriaalis „Komissar ja meri“, kuid põnevate pakkumiste põud on Ingeris kibedust tekitanud. Ta on pidanud leiva teenimiseks töötama arsti sekretärina. Kümmekond aastat tagasi osales ta Rootsi kuulsuste džunglisarjas.