Sten Teppan: kaalukas argument „Vikerhommikuga“ liitumisel oli see, et saan saadet teha Romi Hasaga  

„Lasin end ikka päris pikalt veenda, enda arvates vähemalt. Olen saanud elus mõned pakkumised, millest olen loobunud – mõnikord tagasihoidlikkuse, mõnikord hirmu tõttu. Nüüd tundus, et äkki on aeg ja vanus nii kaugel, et kui ma ära ütlen, siis äkki ei tehtagi enam pakkumisi. Arvasin, et kui ma hommikusaate tegemise proovimata jätan, on see üks neist asjadest, mida hiljem kahetsen.“

„Kaalukas argument nõustumiseks oli minu jaoks see, et saan saateid teha koos Tomi Hasaga. Meil on ühine minevik, tegime 15 aastat tagasi Raadio2-s koos saateid „Kahega lõunal“. Siis läks Romi Soome elama ja nüüd tekkis kuidagi väga ootamatult võimalus ja kiusatus temaga eetrit jagada. See tundub väga huvitav ja isegi naljakas saatuse vingerpuss.“ Romi ja Steni esimene ühine saade üle aastate on eetris 4. septembril.

„Vikerhommiku“ meeskonnaga liitumine toob aga kaasa selle, et Stenil tuleb loobuda omanimelisest pärastlõunasest saatest „Stuudios on Sten Teppan“. Nüüd võtab selle eetrivahemiku üle Andres Oja. Saadet „Käbi ei kuku…“ teeb Teppan aga edasi, samuti jätkab ta Vikerraadio muusikajuhi ametis. Võimalus olla eetris nii varahommikul kui ka pärastlõunal oli raadiohääle sõnul täiesti välistatud. „Hommikusaate juhtimine on väga oluline ja tähtis asi, aga see on kaks korda nädalas. Sinna läheb ka muudel päevadel palju ressurssi, aga põhiline on ikka muusikajuhi töö,“ ütleb Sten.

„“Käbi ei kuku…“ on samuti palju energiat ja aega nõudev asi, seega kui ma selle suudan elus hoida ja seda edasi teha, olen endaga päris rahul.“ Kuigi pärastlõunase saatega jätkamine polnud isegi variant, on Teppanil muidugi kahju loobuda kell 16-18 saadet tegemast. „Ma usun ja loodan, et olen aastatega muusikasõpradele saanud eetrisõbraks või heaks väljundiks. See on olnud mu kirg ning sellest on raske välja astuda,“ tõdeb ta, kuid ütleb, et mugavustsoonist tuleb vahel välja astuda.

Teiste saatejuhtide Rain Kooli ja Kadri Põlendikuga polnud Sten varem eriti kokku puutunud. „Rain oli minu jaoks Vikerraadios päevakommentaatori hääl. Väga palju meil kokkupuuteid polnud, kuni kevadel Kevadtormil ühte ruumi sattusime ja teineteise jaoks „päris inimesteks“ saime. Ma arvan, et olin tema jaoks samasugune fantoom. Kadri on minu jaoks siiamaani olnud eetrihääl, tean teda uudistelugejana ja see on kõik.“