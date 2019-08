Rain Koolist saab „Vikerhommiku“ saatejuht: minu jaoks pole probleem vara ärgata 

Rain ütleb, et kui ta „Vikerhommiku“ saatejuhiks kandideeris, siis mingeid nii-öelda katseid tal läbida ei tulnud. „Mul oli ilmselt kergem, kui teistel, sest need saated, mis olen siiani raadios teinud, toimisid suures osas vist iseenesest katsetena,“ ütleb ta. „Andsin oma valmidusest teada ja kuna proovitööd olid justkui mitme aasta jooksul esitatud, siis midagi täiendavat mul teha ei tulnud.“ Kui selgus, et Rain on üks neljast välja valitust, tekkis tal sees soe tunne. „Mõtlesin, et ju olen siis midagi ikka õigesti või hästi teinud.“

Teiste saatejuhtidega on Rain osalt ka kokku puutunud. „Romit tean mina hoopis kirjutava autorina. Olin ERR-is pikalt kirjutav ajakirjanik ja arvamustoimetaja. Sel ajal, kui Romi raadios ja teles tegutses, elasin mina omakorda Soomes, seega raadiotöö mõistes on ta minu jaoks uus.“ Steniga seob Raini relvavendlus. „Käisime sel kevadel samas üksuses Kevadtormil.“ Kadrit, kellega koos Rain saateid tegema hakkab, teab mees ainult uudistest. „Minu jaoks ongi asja juures kõige põnevam, ja omamoodi ka väljakutse, see, et hakkan saadet juhtima enda jaoks suhteliselt uue tutvusega, nagu Kadri on. See kindlasti nõuab nii enda peas kui ka kommetes üht-teist ümberprogrammeerimist.“