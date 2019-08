15 aasta järel raadioeetrisse naasev Romi Hasa: eetri eel on minus sobiv segu elevust ja väikest paanikat 

„Töötasin üheksakümnendate lõpus ja 2000. aastate alguses pikalt Raadio2-s, tegin nii hommikuprogrammi kui lõunasaadet ja mulle on raadio alati meeldinud,“ räägib Romi. Uute saatejuhtide otsingu kuulutas Vikerraadio välja suve alguses. „Eks muidugi tekkis mul korraks mõte, et kas see on saatuse märk, et saatejuhte otsiti sobivalt just sel hetkel, kui mina tööd otsima hakkasin,“ tõdeb Romi Hasa. „Eks ma muidugi kaalusin. Eriti pani mõtlema just varane ärkamine.“ Siiski otsustas naine raadiosse saata oma CV ja motivatsioonikirja.