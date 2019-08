„Vikerhommiku“ uus saatejuht Kadri Põlendik: unistasin raadiotööst juba teismelisena 

„Vikerhommiku“ tegemist sai Kadri proovida juba augustis. „Tõdesin, et sellises formaadis saate tegemiseks peab olema ikka teatud tüüpi inimene, kellele see sobib. Esimese hooga tundus uskumatu, et Taavi mitu aastat neli päeva nädalas üksi niimoodi saadet tegi,“ tunnistab Kadri. „Sain kohe aru, et palju parem on nii ettevalmistuste, intervjuude kui ka igas muus mõttes seda saadet teha kahekesi – et sul on kõrval partner, kellega vestelda ja arutada. Arvan, et kuulajale on ka siis huvitavam.“ Kadri ütleb, et talle oli suureks toeks „Vikerhommiku“ toimetaja Piret Tali. „Ta oli väga hea tugi.“