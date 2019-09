FOTOD Indrek Raadiku kaksikud alustasid kooliteed: eliitkoolide kohtade pärast võitlemine on läinud üle võlli! 

Eelkoolis käisid poisid vanema venna eeskujul Tallinna Reaalkooli juures. Selles koolis õppis omal ajal ka Indreku abikaasa ja laste ema Kristi. "Eesmärk ei olnud hullult suruda ja võidelda, et nad eliitkooli panna. Pigem tahtsime, et lapsed saaksid aru, mis asi see kool on, kuidas ja mida seal tehakse," selgitab Indrek.

Lõplik valiku kooli osas tegid vanemad kodukoha järgi ja alates septembrist on noormehed Kiili Gümnaasiumi ridades.

"Eks nad tegelikult ootavad ka kooli, aga suures plaanis ega nad ju ei tea, et nad peavad seal olema 12 aastat," naerab Raadik. "Eks ootus on suur."

Kaksikutega on rõõmu ja tarbimist topelt!

Indrek räägib, et nii mõnedki asjad osteti kooliks aegsasti valmis, aga tunnistab, et nimekiri on pikk ja see tegevus tüütu. "Asjad ei lähe ju mitte ainult ühele lapsele, vaid kahele," tuletab ta meelde. "Lõpuks, kui nimekiri saab täidetud ja poiste toad ka nii ümber tehtud, et igaühel on oma toas kirjutuslaud õppimise jaoks, siis saab kergemalt hingata."

Indrek arvab, et tänapäeval on lasteaedade viimase aasta õppekava juba piisav kooliks ettevalmistamisel. Ta ei arva, et nõudmised esimesse klassi astujale on tehtud kuidagi liiga karmiks. "Viimasel lasteaiaaastal nad juba loevad ja arvutavad teatud numbrite piires," räägib Indrek. "See, kuidas võideldakse eliitkoolide kohtade pärast, on minu arust läinud üle võlli!"