Inga Lunge: huvitaval kombel kibeleb kooli hoopis Nora Anni 15aastane vend 

Tartu Karlova kooli kasuks räägib ka fakt, et see on nende kodule lähim. „Meie kodust on kooli jalutada – kui venitada – viis minutit. Mul on selge arvamus, et lastel võikski terve põhikooli aja olla koolis käimine hästi mugav, turvaline ja kodu lähedal. Tallinnas on seda muidugi keerulisem korraldada – mäletan isegi oma kooliajast, et said sõidetud tohutuid maid, kas või Viimsi tagaosast kesklinna. Kuid ideaalis võiks kool olla kodule hästi lähedal ja lapsele mõnus minna. Õnneks on Tartus seda võimalik nii korraldada,“ räägib Inga.

Tütar alustab kooliteed muusikakallakuga klassis. „See sobis meile imehästi, sest Norale on muusikalist annet antud,“ rõõmustab Lunge.

Kooli ootab hoopis 15aastane vend

Nora Ann käis ka eelkoolis. „Karlova kool pakkus möödunud aastal tulevastele õpilastele eelkooli võimalust. Tean, et lasteaiast suunatakse eelkooli, kui laps vajab veidi aitamist või kui ainult lasteaiaprogrammist ei piisa. Kuid niipea, kui Nora sellest võimalusest kuulis, ütles ta, et temal on vaja sinna minna. Kui midagi kuskil pakutakse, siis tema ei taha sellest ilma jääda. Käisimegi siis juba möödunud aastal kooliga tutvumas ja tundus, et Norale väga meeldis.“

Algavaks kooliaastaks tehakse ettevalmistusi ka kodus, kuid Lunge sõnul toimub see pigem alateadlikult. „Ikka loeme ja kirjutame, aga mitte kohustuslikus korras. Mulle tundub, et tüdrukud on ise hoolsamad ja usinamad harjutama. Praegu tundub küll, et kõik läheb loomulikku rada.“