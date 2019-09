Triin Tuula: tänapäeva lapsed pole kooliminemisest nii suures vaimustuses kui meie 

Vajalikud kooliasjad on Tuula sõnul pojale juba ostetud. „Esimeses klassis vist pole veel nii palju asju. Kuid koolikotid ja pliiatsid-paberid on olemas.“

„Tänapäeva lapsed vist kahjuks enam nii suures vaimustuses pole kui meie omal ajal. Kuid äkki keegi kuskil on,“ räägib Triin, et erilist emotsiooni kooliminek Johanneses ei tekita. „Ta ei ütle ka ei, aga mingit erakordset vaimustust tal pole. Meil on selline kokkuleppe, et ta läheb, kui on vaja,“ naerab ta.