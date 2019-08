Arst: Simon Cowelli nägu on iluprotseduuridega ära rikutud 

Cowell on viimasel ajal kümmekond kilo maha võtnud, kuid ebaloomulikult valge hambarida ning veidralt pingul nahk muudavad tema välimuse võõraks. Sügisel 60 aasta juubelit tähistav muusika- ja telemogul on viimastel aastatel oma eluviise kõvasti remontinud: ta järgib nüüd veganmenüüd ja võtab haruharva napsi. Ent Cowell ei eita, et talle on süstitud Botoxit. Ta on enda sõnul läbinud ka XXI sajandi ringlõikuseks kutsutava protseduuri, mis olevat põrgulikult valus.