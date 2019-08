„Troonide mängu“ täht Kit Harington sai rolli Marveli filmis 

Nn Igavesed on supervõimetega tulnukad, kes kümneid tuhandeid aastaid tagasi loodi iidsetest inimestest, kirjutab New York Post. Haringtonist (32) saab Musta Rüütlina tuntud Dane Whitman, teatas Marveli stuudio president Kevin Feige.

Maikuus kirjutas New York Post, et „Troonide mängu“ finaali ajal viibis üks selle suuremaid tähti Harington USA heaolukeskuses, mis on pühendunud stressi, aga ka alkoholiprobleemide ravimisele.

New York Posti teatel läks Jon Snow' osatäitja Connecticuti osariigis asuvasse luksuslikku Privé-Swiss heaolukeskusesse ravile. USA kõmulehe allika sõnul viisid Haringtoni kliinikusse peamiselt stress ja üleväsimus, aga ka alkohol. 32aastase näitleja pressiesindaja kinnitas DailyMail.comile, et Kit on tõesti nimetatud kliinikus viibinud. „Kit on otsustanud kasutada auku töögraafikus, veetmaks veidi aega wellness retreat'is, et tegelda mõningate isiklike probleemidega.“