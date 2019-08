SOOJAD SUHTED: Rod Stewart poseeris koos oma laste nelja emaga 

Briti lauljal on viielt eri naiselt kaheksa last. Rod paistab endiste kallimatega hästi läbi saavat, sest värskel fotol poseerivad tema kõrval lisaks praegusele abikaasale Penny Lancasteriga kolm eksi. Rodi tütre Kimberly Stewarti 40 aasta juubelil tehtud pildil on Kimberly ema Alana Stewart, Rodi tütre Ruby ema Kelly Emberg ning laulja teine abikaasa Rachel Hunter.