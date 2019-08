Mark Wahlbergi kõhulihaste peal võib porgandit riivida! 

New York Posti teatel lihvib Wahlberg oma füüsist uue krimidraama nimel, kus ta kehastab eradetektiiviks muutuvat endist kurjategijat. Näitleja on tunnistanud, et alustab treeninguid juba kell neli hommikul. Teine jõutrenn on 12 tundi hiljem.