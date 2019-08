DiCaprio fond annetas Amazonase põlengute kustutamiseks 5 miljonit 

Tänavu on Brasiilias lõõmanud juba ligi 75 000 metsatulekahju. "Titanicu" staar kutsub fänne üles omapoolset panust andma, et maakera kopsudeks nimetatud metsad ei häviks. "Ilma Amazonaseta ei saa me Maa soojenemist ohjes hoida. Amazonas vajab enamat kui meie palved."