PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 26. august 

Palju õnne, Neitsi! Aastaring pakub põnevaid elamusi ja huvitavaid võimalusi. Ellu tuleb inimesi, kelle sarnaseid sa varem kohanud ei ole. Tempo on kiire ja arenguvõimalusi on palju. Oluline on oma juurte tundmine ning tihe suhtlus vanema põlvkonna sugulastega. Võimalik, et tuleb ajada suguvõsa rahaasju.