Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas peaminister üleöö miljonäriks sai 

Siimann kinnitas, et ostis jah odavalt. Mingi varjatud tehinguga polevat tegemist olnud. Notari paberitel seisab hind, mida ta maksis, ja hiljem hõlma alt ei lisanud kroonigi. Tema sõnul olevat tuttav, kelle sugulane on Siimanni abikaasa, lähedased ja sõbrad kokku kutsunud ja öelnud, et tema tegeles vahepeal kinnisvaraäriga ja ostis ära Müürivahe 31 korterid. Ütelnud, et müüb nüüd need sugulastele ja headele sõpradele maha täpselt sama hinnaga, millega ostis. „Et vahelt ei võta üht sinist senti ka,“ kirjeldas Siimann tuttava sõnu.