Muusik Mikk Tammepõld abiellus: kindlasti on omad eelised, kui inimesed töötavad sarnases valdkonnas 

Pulmade ettevalmistused said alguse juba aasta tagasi. "See andis võimaluse kõike rahulikult ja stressivabalt planeerida." Pulmapeole olid kutsutud pruutpaari pere, sugulased ja head sõbrad, kokku 100 inimese ringis.

Mikk Tammepõld on ansamblite Dramamama, Purple Gang, Love Criminals ning Brides in Bloom laulja. Liina tegutseb aga muusikaturunduse ja kommunikatsiooni alal ning on seotud festivalide Tallinn Music Week ja Station Narva korraldamisega.

See, kas samas valdkonnas tegutsevate kaaslaste suhe on ka tugevam, ei ole Mikk kindel: "Kindlasti on omad eelised kui inimesed töötavad sarnases valdkonnas. Kohati on lihtsam teineteist mõista, aga kõik on võimalik ka erinevate huvide ja ametite juures," ütleb ta.