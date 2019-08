GALERII | Jaak Joala fänniklubi neljandat kokkutulekut väisas ka laulja lapsepõlvesõber: see, et tipp-laulja on isiklik sõber, annab väga palju ühe inimese ellu juurde 

“Ma laulsin koos Jaak Joalaga, kui ta oli vineeri- ja mööblivabriku klubis omal ajal Virmalistega. Mina laulsin siis tütarlasteansamblis. Me käisime kultuurimajades esinemas, saalid olid puupüsti täis!” meenutab proua.

Tiiu tunnistab, et Joala oli tema suur lemmik juba siis ning ta oli mehest ka sisse võetud. Kahjuks isiklikku kontakti Tiiul mehega siiski ei tekkinud. “Ma olin natukene noorem temast ja tal oli juba siis oma esimene pruut Ene kontserditel kaasas,” kurvastab ta.

Tiiu sõnul on Joala fänniklubiga liitumine tema ellu palju rõõmu toonud ning ta ootab igal aastal pingsalt kokkutulekust osa võtmist. “Me oleme ikkagi nagu ühine pere. Me kõik ootame alati seda päeva, et kokku tulla. Kokkutuleku päev on alati nii sisukas! Me kohtume inimestega, kes Jaak Joalaga lävisid, sest nõukogude ajal oli ju infosulg ja me ei saanudki kellestki midagi teada. Kõik oli kuulujuttude tasemel, aga mina kuulujutte ei usu,” jutustab ta.

Nüüd, aastakümneid hiljem, peab Tiiu endiselt Joalast väga lugu. “Ta on minu iidol, ma laulsin ja laulan siiani kõiki tema laule,” ütleb ta. Laulja surm tuli naisele väga suure šokina ning ta usub, et mehe lühikese eluea põhjuseks on üksindus. “Inimene ei tohi ikkagi üksi jääda, ükskõik kui palju ta tahaks üksinda olla. Üksiolek ikkagi mõjub inimesele väga laastavalt.”

Eelmisel nädalal kurvastas Joala fänne uudis, et Jaagu poeg Janar suri noore mehena, vaid 45aastasena. Tiiu sõnul oli see tema jaoks suur šokk. “Nagu oma laps oleks surnud. Ükskõik kes, veel nii noorelt ja äkki sureb, see on ikka traagiline ja sõnuseletamatult kurb. See veel virvendab silme ees, kuidas ma lugesin uudist, ega saanud aru, mis nüüd juhtus,” tõdeb ta.

“Mul on hea meel, et Jaak Joala lapselaps Carmen laulab samamoodi nagu vanaisa laulis, mina vähemalt leidsin sealt selle nüansi üles. Selles mõttes on mul hea meel, et Jaagu hääl ei läinud koos temaga hauda.”

Joala lapsepõlvesõber: Jaak oli tegelikult väga sõbralik ja soe inimene