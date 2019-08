Prints Harry viib abikaasa Meghani ja poja Archie esimest korda oma ema Diana hauale 

Harry on varasemalt öelnud, et ta usub, et tema ema oleks Meghaniga rahule jäänud, uskudes isegi, et Dianast ja Meghanist oleks saanud parimad sõbrannad. Harry usub, et reis Diana hauale võimaldab Meghanil rohkem tema emaga sidet luua.

Harry palus Meghani endale naiseks oma ema Diana sõrmusega, mida kaunistavad kaks teemantit. Meghani sõnul tähendab see talle, et Diana on nendega koos sellel “hullumeelsel teekonnal”, öeldes, et tema jaoks on tähtis, et Diana on osa nendest.