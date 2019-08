Martin Repinski uus kallim Jekaterina Vassiljeva pani müüki oma kirglikult punase BMW maasturi 

Tegu on 2012. aasta BMW X3 sõiduautoga ning naine küsib raudsuksu eest 15 600 eurot. Vassiljeva kirjeldab autot kui mugavat ja mahukat autot, mille diiselmootor ei neela ka palju kütust. Vaata kuulutust SIIT.

Vassiljeva postitas hiljuti sotsiaalmeediasse fotosid puhkusereisilt Madeiralt, kus ta ka koos oma kallima Martin Repinskiga poseerib. Repinskite ja Vassiljeva armukolmnurk on siiani segadusttekitav, sest pealtnäha saavad, olenemata Martini uuest armulõõmast, Repinskid siiani hästi läbi.

Reedel kirjutas Kroonika, et Repinskeid nähti koos aega veetmas Keskerakonna suvepäevadel ning nende suhtlus tundus olevat sõbralik ja soe. Näiteks lõunatasid nad seal külg külje kõrval, kuid koos pildi jaoks siiski ei soovinud poseerida. "Nende läbisaamine oli silmapaistvalt soe ja sõbralik. Kui vahepeal oli tunda mõningast kaugenemist, siis praegu oleks justkui kõik jälle hästi," kinnitab anonüümseks jääda soovinud erakonnakaaslane.

Martin ja Siret abiellusid 2017. aasta kevadel Narva Issanda Ülestõusmise Peakirikus. Tänavu veebruaris hakati aga sahistama, et abielumees Martinil on kirglik romaan Jõhvi vallavalitsuse liikme ja kunagise bikiinimissi Jekaterina Vassiljevaga.

Praeguseks liiguvad Martin ja Jekaterina juba mõnda aega avalikult koos ja sahistatakse lausa, et Jekaterina ootab Martinilt last! Kroonikaga vesteldes ei kummutanud Jekaterina kuulujuttu, kuid ei kinnitanud seda. Bikiinimissi puhkusepiltide põhjalt võiks aga oletada, et laps tema siledas kõhus kasvamas ei ole.