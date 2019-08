VIDEO | Kas tõesti Eesti esimene õudne õudusfilm? „Kiirtee põrgusse“ paneb Uudo Sepa karjuma ja Katrin Lusti õhku ahmima! 

Saate "Õhtu" saatejuhid Robert Rool, Piret Laos ja Jüri Butšakov, Uudo Sepp ja tema "ladvaõunast" neiu ning Katrin Lust käisid filmi juba praegu kinos vaatamas. Nende reaktsioone filmiti ning tundub, et filmis on tõepoolest üpris õudust tekitavaid kaadreid. Tegu on väga nutika viisiga õudusfilmi reklaamida: selle asemel, et näidata rahvale filmi õrritit, näidatakse, mismoodi Eesti seltskonnastaaride koorekiht filmile reageerib.

"Kiirtee põrgusse" tegevus toimub Liivi isiklikus maakodus Lääne-Virumaal, mille ta soetas umbes kümme aastat tagasi. "Maja taga on suured kivimüürid, mis olid võssa kasvanud. Kui kogu mets välja juuriti, tuli välja, et seal oli veel üks maja olnud. Varemete seest tuli välja ka raketipüstol. Tekkis küsimus, miks see püstol seal oli ning mis seal kunagi juhtunud on, kui suur tee on tegelikult niivõrd lähedal. Arhiive uurides koorus lugu, kuhu panime lisaks ka oma fantaasiat ning nii valmiski kondikava," rääkis stsenarist ja režissöör Õhtulehele, kuidas idee õudusfilmiks tekkis.