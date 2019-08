Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestil oli oma „Poola koridor“ 

„Peipsi järves on koht, kus venelased üldse ei saa oma rannaribas sõita – piirimärgi juures on seal ainult meeter vett. Kuna venelased aga siiski tahavad sõita Peipsist Pihkvale (järvele) ja tagasi, lepiti möödunud aastal nendega kokku, et Vene laevad võivad takistamata kasutada Eesti järveosa läbivat laevateed. Seal liiguvad peamiselt piirivalvelaevad, reisilaevaks on venelastel Peipsil ainult üks väike aurik,“ kirjutas Rahvaleht, märkides ühtlasi, et tüli pole meil venelastega selle „Poola koridori“ pärast veel kordagi olnud. „Tänagi võis eemal järvel näha venelaste laevu. Öösiti „eskordeerivat“ nad meie piirivalve vahilaevu, sõites hulgakesi meie laevale järele ja vahel kihutades ette. Kui aga juhtuvat Vene laev öösel üksinda olles nägema meie vahilaeva, siis keeravat ta nina silmapilkselt oma kalda poole.“