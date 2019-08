FOTO | Kersti Kaljulaid kandis järjekordselt sõnumiga särki 

"Siin ma seisan sinises ja mustas ja valges ja ütlen, et Eesti Vabariigis on sõna vaba. Loomulikult ei saa selle eest vastutust kanda poliitikud. See on eelkõige meediamajade, meediajuhtide ja ajakirjanike ühistöö. Usun, et Eestis on sõna endiselt vaba, aga arvan, et täna peame selle üle kinnitama. Ka mina. Loomulikult, nii nagu paljud meist mõtlevad vabadusega koos vastutusest. Me ei tohi kunagi üksteist alandada. Ka meedias kõneledes. Sellegipoolest on sõna vaba. Meil on vaja erinevaid inimesi, kriitikat, ka erinevaid isiksusi kõikides meediakanalites. Soovin edu Eesti ajakirjanikele!" ütles Kaljulaid.