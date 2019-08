„Monty Pythoni Briani elu“: kas vaimukas paroodia, pühaduseteotus või saatana enda kätetöö? 

Kui ligi 94 minutit vältava filmi „Monty Pythoni Briani elu“ („Monty Python's Life of Brian“ ehk lihtsalt „Life of Brian“) sisu lühidalt kokku võtta, siis on selle peategelane noor juut Brian Cohen, kes on sündinud samal ajal ja peaaegu samas kohas nagu Jeesus Kristuski. 2000 aastat tagasi eksivad kolm tarka ja annavad kingid valele vastsündinule. Selle vahejuhtumi tõttu hakatakse Brianit pidama messiaseks, lunastajaks, aga Brian on liiga laisk, et oma pooldajaid ümber veenda.