Tarantino film „Ükskord Hollywoodis“ võib Netflixi jõuda ligi neljatunnisena 

Tarantino on öelnud, et võttis tegelaskujude aluseks kunagise Hollywoodi hurmuri Burt Reynoldsi ja tema kauase kaskadööri Hal Needhami. Reynolds pidanuks Tarantino filmis ka ise mängima, kuid suri paraku mullu septembris. Dalton on režissööri sõnul koondkuju meesnäitlejatest, kes alustasid karjääri klassikalises Hollywoodis, kuid kes jäid ajale jalgu, kui nende tüpaaž 1960. aastatel moest läks. Alanud oli hipiajastu.