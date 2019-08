Will Smithi abieluõnne saladus on pikantsed abivahendid 

"Inimesi šokeerib, et ma armastan seksilelusid kasutada," imestas näitlejanna The Suni intervjuus. "Pagan, ma tean väga hästi, et ma pole ainus, kes neid kasutab." Jada toonitab, et seksuaalsust, iseäranis naiste oma, peetakse endiselt tabuteemaks. Tema sõnul ei tohiks keegi seda häbeneda.

Jada ja Will, kelle poeg Jaden on 21aastane ja tütar Willow 18, ei ela naise sõnul traditsioonilist abielu. "Ma teadsin, et ma pole tavaabielu jaoks loodud. Isegi sõna "abikaasa": see on kuldpuur, neela aga võti alla." Jada ja Will on oma abieluprobleemidest avalikult rääkinud. "Mõtlesime: miks mitte oma üleelamisi jagada, kui näed, et teisedki üritavad kogu sellest jamast sotti saada? Otsustasime kõik avalikuks teha, sest see soodustab paranemist."