Elu JALUTAMISE IMEVÄGI: kõndimine noorendab aju, muudab loominguliseks ja peletab depressiooni Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

KÕNNI TERVISEKS: Jalutamise ajal aju verevarustus paraneb ja meeled teravduvad. Kui jalutad sõbraga koos ja vestled temaga, tuleb ajul veelgi rohkem rööprähelda. Foto: VIDA PRESS

Dublinis asuva nimeka Trinity College'i neuroloogiainstituudi professor Shane O'Mara tahaks jalutamist kõigile ravimina välja kirjutada. Ta on kirjutanud sellest lausa raamatu „In Praise of Walking“ ehk „Jalutamise kiituseks“. O'Mara on veendunud, et inimese aju on arenenud liikumise toetamiseks ning seega: kui me kodudiivanile konutama jääme, ei tööta ka aju enam korralikult. Jalutuskäikude imelist mõju on tõestanud ka uurimused.