GALERII | „Talves“ teevad oma esimese täispika filmirolli mitmed noored näitlejad 

Filmis näeb suurt hulka noori näitlejaid, kes on Ergo Kullale varasemast silma jäänud, nii mõnigi neist saab käe valgeks oma esimese täispika filmiga. Nii särab Arno poja rollis Franz Malmsten, Tootsi pojana võlub publikut Karl Robert Saaremäe. Silmapaistev on ka noorte sarnasus omaaegsetele Tootsidele ja Kiirtele.

Henessi Schmidti näol, kes teeb samuti esimese filmirolli, on tegemist noore linnatüdruku Maiega, kes on tulnud maale keeruliste aegade sunnil, tema südame pärast võitlevad aga noored Tootsid, Kiired ja Arnod taas omal moel. See on tema esimene filmiroll. Kaamera seda noort näitlejannat armastab ja kindlasti kuuleme temast tulevikus veel nii mõndagi.