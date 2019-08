KÄTTEMAKS: Taylor Swift lindistab oma vanad plaadid uuesti  

Mullu Universal Musicuga ühinenud Taylor paljastas juunis, et tema eelmine plaadifirma Big Machine Records müüs tema teadmata maha tema varasemate salvestiste master-lindid. Big Machine'i uus omanik on Justin Bieberi, Ariana Grande ja Demi Lovato mänedžerina tuntud Scooter Braun.

Swift ei salli Brauni silmaotsaski: ta on süüdistanud impressaariot, kes on tegutsenud ka Kanye Westi mänedžerina, lakkamatus ja manipuleerivas tagakiusamises. Nüüd aga kuuluvad endise teinitähe varasemad master'id Braunile. Lauljatari pole oma varasema loomingu kasutamise üle sõnaõigust. Universal Musicuga sõlmis Swift lepingu vaid tingimusel, et tema uue muusika master'id kuuluvad mitte plaadifirmale, vaid talle endale. Ta heidab Big Machine'i juhile Scott Borchettale ette, et too ei pakkunud talle võimalust master'eid ise ära osta, vaid parsendas need Braunile.