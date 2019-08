Justin Bieber ja Hailey Baldwin peavad viimaks pulmi 

TMZ.com on välja uurinud, et 25aastane laulja ja temast kolm aastat noorem modell peavad pulmi 30. septembril Lõuna-Carolina osariigis. Pulmakutsel on noorpaar kujutatud koomiksitegelastena.

Justin ja Hailey pidid pulmapeo korraldama juba veebruaris, kuid pidustused lükkusid edasi. Paarike on pärast seda, kui Bieber teatas, et taandub hingehädade tõttu muusikast, hoidnud madalat profiili. Endine lapstäht seletas, et tuuritamine tegi teda sügavalt õnnetuks. "Olen äärmiselt keskendunud mõningate sügavale juurdunud probleemide lahendamisele, millesuguseid on enamikul meist - selleks, et mitte kokku variseda, et oma abielu säilitada ja saada selliseks isaks, nagu tahan olla. Muusika on minu jaoks väga tähtis, kuid mu perest ja tervisest pole midagi tähtsamat.“