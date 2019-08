Inimesed SUUR IDEE 100 AASTAT TAGASI: kuidas Eesti oleks äärepealt kuningriigiks saanud Tõnis Erilaid , täna, 00:01 Jaga: M

VANAD SÕBRAD KOHTUVAD: Pätsi ja Svinhufvudi vahel olid tihedad sõbrasuhted, Soome järgmise presidendi Kyösti Kallioga enam mitte. Foto: Riigiarhiiv

Esimese sammu astus Peterburist vaid 40 kilomeetri kaugusel seisnud Soome küla elanik, keegi härra Mikkur. Kahel päeval ilmus tema sulest Peterburi Teatajas juhtkirja kohal artikkel „Soome-Eesti sild“. „Seame meie ehitatava Soome-Eesti silla taladeks vastastikkused majanduslikud tarvidused ja kultura läheduse, siis alles võime loota, et Soome-Eesti rahvaste lähenemine selgema kuju omandab,“ nentis Mikkur. Lähemad kaasvõitlejad muidugi teadsid, et autor on kolmandat aastat pagulasena Soomes võltsisikutunnistusega elav Konstantin Päts, Peterburi Teataja tegevtoimetaja.