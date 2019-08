Robin Williamsi poeg maadles samuti depressiooniga 

Williamsi poeg Zak hakkas pärast isa surma vangidele finantskirjaoskust õpetama ning avastas, et töö aitab tal hingevaluga toime tulla. "Pärast sain teada, et minu avameelsus oma hädadest rääkimisel paistab ka teisi inimesi aitavat. Nii et tegin seda edasi. See meeldib mulle ning see ravib ka mind ennast."