Inimesed Urmas Eero Liiv toob ekraanile Estonialt pääsenute lood: neid inimesi ei olnud üldse lihtne rääkima saada Katharina Toomemets , täna, 10:20 Jaga: M

Urmas Eero Liiv Foto: Tiina Kõrtsini

„Estonia katastroofist on möödas 25 aastat ja iga Eesti ajaloo nii suure õnnetuse tähtpäev väärib tähelepanu. Nii juhtub ka 30, 35, 50 ja 100 aasta möödumisel. See ei lähe ju Eestil meelest,“ räägib telemees Urmas Eero Liiv, kes on valmis saanud dokumentaalse eriprojekti „Ma pääsesin Estonia katastroofist“.