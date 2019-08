Tim Burton kavatseb Bondi-tüdrukuga kokku kolida? 

60aastasel USA lavastajal ("Edward Käärkäsi", "Charlie ja šokolaadivabrik", "Alice Imedemaal") on seljataga pikk armusuhe näitlejanna Helena Bonham-Carteriga. Neil on kaks last. Kuulus filmipaar oli tuntud isevärki elukorralduse poolest: nad elasid Londonis kõrvuti majades, mis olid omavahel ühendatud. Kummagi majapool oli sisustatud omaniku maitse järgi.

Nüüd väidab Briti leht, et Burton valmistub samal moel sisse seadma ka oma uut Londoni häärberit, mille ta ostis mullu näitleja Tom Conti käest. Lavastaja plaan olevat lasta lammutada maja kahekorruseline juurdeehitus ning ehitada selle asemele uus, mida arhitekt nimetab projektis majahoidja korteriks. "Täpselt nagu Helena omaaegne elamine, on see Timi omaga ühendatud ning seal on köök, elutuba ja terrass." Daily Mail kahtlustab, et sinna asub elama Burtoni uus muusa Eva Green (39), kes on mänginud tema kolmes filmis, viimati "Dumbos".