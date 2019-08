Kadri Voorandi süda on jälle võetud 

Kaur Kenk pälvis tänavusel Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade galal aasta helikunstniku auhinna möödunud aastal helindatud kontsertide eest nii kodus kui võõrsil. Kauri klientideks on näiteks NÖEP, Trad Attack ja Curly Strings.

Endise elukaaslase Mihkliga on Kadri jätkuvalt heades sõbrasuhetes, hiljuti tehti koos ka album "In Duo With Mihkel Mälgand".