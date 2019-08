Uus trend: dresseeri oma last nagu koera! 

Huffington Posti teatel on seriaali keskmes kaks pered, kus ema-isa ei tule oma väikelaste käitumisega toime. Talus üles kasvanud ja lapsest saadik loomi kantseldanud Haffenden kasutab sõnakuulmatute laste puhul näiteks klikkerit - metallvidinat, millega klõpsutades koeratreenerid annavad loomale märku, et too on hästi käitunud. Kliki järel antakse loomale preemiaks midagi suupärast.

Haffenden kinnitab, et on koerte dresseerimise tehnikate abil omaenda lapsed viksilt käituma pannud. Ta kiidab head käitumist, mitte ei karista halva eest. Uue sarja esimeses osas koolitab ta oma põhimõtete järgi kolmeaastast jonnipurikat ning poolteiseaastast last, kes oma voodis magama ei nõustu. "Kui kõik kasvataksid oma lapsi nii, nagu me dresseerime koeri, oleksid tulemuseks enesekindlamad, kaastundlikumad ja teadmishimulisemad inimesed," ütles ta The Guardianile.

Briti lehe The Independent teatel on veebiküljel change.org algatatud petitsioon sarja eemaldamiseks eetrist. Sellele on alla kirjutanud juba üle 25 000 inimese. Palvekirjas väidetakse, et klikkertreening alandab lapsi ning valmistab ette soodsa pinnase tulevaseks seksuaalseks ärakasutamiseks - "kuna neid on õpetatud täiskasvanute nõudmistele alluma, hoolimata nende endi heaolust ja preemiaeelistusest". Petitsioonis toonitatakse, et klikkertreeningut on kasutatud autistlike laste puhul, kuid täiskasvanuil, kelle puhul seda on kasutatud, on tuvastatud traumajärgset stressihäiret. "Meie teada pole ükski laps selles saates autistlik, kuid ÜHTKI last ei tohiks niimoodi kohelda."

Telekanali Channel 4 esindaja kaitseb saadet, väites, et see uurib uut suundumust lastekasvatuses ja teaduspõhist motivatsioonitehnikat.