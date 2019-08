Inimesed Sissi Nylia Benita esitab „Eesti laulule“ väga isikliku loo: see tuleb mu kõige sügavamast hingesopist Keit Paju , täna, 15:51 Jaga: M

Lauljatar Sissi Nylia Benita Foto: Robin Roots

Lauljatar Sissi Nylia Benita, kes 2019. aasta “Eesti laulul” looga “Strong” neljandaks jäi, sukeldub ka järgmisel aastal “Eesti laulu” karusselli. “Mul polnud mitte mingit plaani sel aastal osaleda Ja siis umbes kolm nädalat tagasi, kirjutasin ma oma toas laulu. Ma saatsin selle oma emmele, kes oli sellel hetkel mu issil haiglas külas, kes on nüüd kodus taastumas, ja nad issiga kuulasid seda. See laul kuidagi kõnetas meid kõiki nii sügavalt, et me saime aru, et seda laulu tahaks jagada nii paljude inimestega kui võimalik,” räägib neiu põhjusest, miks ta loo lauluvõistlusele esitada soovib.