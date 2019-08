Saund Hea uudis! The Prodigy naasis stuudiosse Toimetas Terttu Jazepov , täna, 15:30 Jaga: M

The Prodigy Positivus festivalil Foto: Martin Ahven

The Prodigy on pärast Keith Flinti ootamatut surma taas stuudios, et fänne uue muusikaga rõõmustada.