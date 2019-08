Lesk võib Matti Nykäneni võlgade tõttu kodust ilma jääda 

Pia on pärandvara inventuuris selgunud võlgadest vapustatud. Mattil oli alati raha jagunud. "Mul pole aimugi, mille peale ta on oma raha ära kulutanud," ütles lesk Iltalehtile. Olümpialegend teenis juba aastakümneid elatist kontsertide andmisega. Tõsi, viimasel ajal polnud esinemisi just igal nädalavahetusel, nendib Pia, kes on abikaasa surmast saadik kannatanud unetuse all ega ole saanud lapsehoidjatööle naasta. Haiguslehte on pikendatud septembri lõpuni.