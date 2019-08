TIMMERI TAROSKOOP 26. AUGUST – 1. SEPTEMBER | Kaalud ei saa endast aru, Skorpionil on tunne, et tema vastu sepitsetakse vandenõud 

KAALUD käivad oma emotsioonidega üles-alla. Kord on nad kõige õnnelikumad ja kirglikumad, siis kohe üksikud ja õnnetud. Põhjuseks ikka armastus. Kaalud otsivad seda suurt ja ilusat tunnet, aga ikka jääb midagi puudu. Äkki on viga hoopis teis, äkki te ei märka kõike ilusat? Tulevikku vaadates jõuavad Kaalud minevikku. Te pendeldate sel nädalal lihtsalt ühest seinast teise ja ei saa ise ka endast aru. Nädala lõpus mõtlevad kaalud, et nüüd teevad nad endale selgeks mida nad tahavad, võtavad selle aja, aga otsusele ikka ei jõua. Ongi selline nädal teil.

AMBUR otsib lahendusi. Tal on selline suhe, millega ta ei ole rahul, aga välja ta ka sellest ei saa, proovige või ärge proovige, te olete käsist-jalust seotud ja kõik läheb samamoodi edasi. Tegelikult tahab Ambur end kaitsta, sest tema ei ole haigetsaaja. Nii mõnigi Ambur räägib sellest olukorrast psühholoogiga, teised tüütavad sõpru. Nädala lõpus on Ambur ise veendunud, et ta on olukorra enda jaoks lahendanud, aga see ei vasta tõele. HOIATUS: hoidke oma selga, teete ise endale liiga. Tööl on Ambur kala vees, ei kahtle, ei kõhkle, toob kastanid tulest.