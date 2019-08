Miley Cyrus on pettunud, et tema mees lahutuse sisse andis 

Kuulsa paari armulugu on kestnud ligi kümme aastat, kuid abielus ei jõudnud Miley (26) ja Liam olla aastatki. Endist lapstähte on nähtud lahkumineku järel Itaalias Kim Kardashiani poolvenna Brody Jenneri ekskallima Kaitlynn Carteri seltsis lustimas. Kaunitarid on postitanud sotsiaalmeediasse seksikaid fotosid ning end biseksuaalseks nimetavat Mileyt on nähtud Kaitlynniga musitamas. Liam seevastu on hoidnud madalat profiili ning näinud tusane välja.