GALERII | Noortefilmi „Öölapsed“ peaosatäitja Grete Konksi: öösel tööd teha on väga maagiline 

Filmi produtsent Marianne Ostrat räägib, et kuigi filmi tegevus toimub ühe öö jooksul, on seal ligi 20 tegelast. „Film räägib kolmest õest, kes on peategelased. Lisaks nende vanemad ja keskmise õe poiss-sõber. Nooremal ja keskmisel õel on ka parimad sõbrannad, mis on samuti olulised kõrvalosad,“ loetleb produtsent võtmerolle.