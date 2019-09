Noortebändi poolfinalist 5Horses: igaühel on õigus olla erinev, kartmata kriitikat 

Jaan ja Elina leiavad, et neid eristab Noortebändi teistest võistlejatest tugevam kriitikameel. "Meile tundub nii tähtis, et me ütleme oma muusikaga midagi," räägib Elina. "Kõik, mida me teeme, näitabki ju meie arvamust või ütleb midagi meie kohta: see ei ole ju neutraalne, mida me ostame, vaatame ja sööme. Arvan, et see pakubki huvi, mida me saame öelda, mingi konkreetsus, teadlikkus ja ühiskonnakriitilisus."