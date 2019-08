SARNANE VÕI EI? Selline näeb välja Bowie eluloofilmi peaosatäitja 

Stuudio sõnul pole "Stardust" ("Tähetolm") mitte traditsiooniline eluloofilm, vaid pigem Bowie kui artisti sündimise lugu ning ühe ajahetke tabamine. 36aastane Flynn, kes on tuntud ka ka komöödiasarjast "Lovesick", kehastub Ziggy Stardusti sündimise aegseks Bowieks. Tegevus hargneb 1971. aastal, mil laulja valmistus oma esimeseks USA turneeks.

David Bowie 1971. aasta juunis koos abikaasa Angie ja poeg Zowiega. Täiseas võttis Bowie poeg nimeks Duncan Jones (Jones oli laulja ametlik perekonnanimi). Foto: VIDA PRESS

2016. aastal 69 aasta vanuses vähki surnud Bowie omaksed pole eluloofilmi heaks kiitnud ega andnud luba laulja loodud muusika kasutamiseks. Bowie poeg Duncan Jones, kes on Bafta auhinnaga pärjatud režissöör ja produtsent, väitis tänavu jaanuaris, et tema ja teiste omastega pole uue filmi asjus konsulteeritud ning tal pole aimugi, millise kuju see võtab.