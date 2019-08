Dwayne Johnson tõusis maailma edukaimaks näitlejaks 

Tänavuses edetabelis on Clooney esikümnest sootuks välja kukkunud, kuid äsja oma kahe pisitütre emaga pulmi pidanud The Rock troonib tänu 89,4 miljoni dollari suurusele sissetulekule edetabeli tipus. Lisaks filmihonoraridele teenib Dwayne tublisti reklaamilepingute pealt, näiteks spordirõivafirma Under Armour reklaaminäona.