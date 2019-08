Eestis puhanud Soome poptäht avaldas reisist humoorika fotoseeria 

37aastane staar, kel on nüüdseks purunenud kauasest kooselust The Rasmuse laulja Lauri Ylöneniga 11aastane poeg, kirjutas Instagramis, et tema suvi oli möödunud esinemiste ja filmivõtete tähe all. "Üldse ei võtnud võhmale! Sõbra arvates vajasin puhkust. Ei tea midagi. Vaata hoogsaid reisifotosid Eestist!" allkirjastas Paula fotoseeria.